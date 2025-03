Corruption - OM : Longoria s'est tiré une balle dans le pied !

Alexis Brunet

Dernièrement, Pablo Longoria avait créé la polémique en affirmant qu’il y avait de la corruption en Ligue 1 à la suite de l’arbitrage de Jérémy Stinat lors du match contre l’AJ Auxerre. Une sortie qui, d’après Saïd Ennjimi, ne peut pas aider le club phocéen à se faire bien voir de la part des arbitres.

Ce dimanche soir, l’OM va disputer un match très important en Ligue 1. Les coéquipiers d’Amine Harit se rendent au Parc des princes pour y affronter le PSG, et cela s’annonce très compliqué pour les Marseillais vu l’état de forme des Parisiens.

Longoria a critiqué l’arbitrage en Ligue 1

L’OM devra donc élever son niveau de jeu et espérera aussi que Clément Turpin fera parfaitement son travail. Ce dernier a été choisi pour arbitrer la rencontre face au PSG et cela ne sera pas évident. En effet, les matches entre les deux clubs sont souvent très tendus et la récente sortie de Pablo Longoria vient rajouter de l’huile sur le feu. Après la rencontre face à l’AJ Auxerre, le président marseillais avait affirmé qu’il y avait de la corruption en Ligue 1, pointant du doigt notamment l’arbitrage de Jérémy Stinat, qui n’était pas juste selon lui. Une sortie qui avait valu au dirigeant espagnol une suspension pour 15 matches.

« Ils sont englués dans un entonnoir de contestations »

L’OM s’est régulièrement plaint de l’arbitrage cette saison. Une attitude qui ne plaide pas en la faveur du club phocéen, comme l’a expliqué l’ancien arbitre Saïd Ennjimi au Parisien. « C’est une saison assez particulière pour les Marseillais. Ils sont englués dans un entonnoir de contestations qui sont parfois justifiées, parce qu’il faut reconnaître que certaines décisions n’ont pas été en leur faveur, et parfois non. Mais ils se sont appesantis sur ce sujet-là et malheureusement, moralement, ça ne met pas dans les meilleures conditions pour qu’il n’y ait pas un rejet de l’arbitre lors du match suivant. » Lors du match aller entre le PSG et l’OM, les Marseillais s’étaient notamment plaint d’une décision de François Letexier, qui avait décidé d’expulser Amine Harit pour un pied haut sur Marquinhos. Reste à voir si Clément Turpin sera lui aussi obligé ou non de sortir un nouveau carton rouge à l’encontre du club phocéen ce dimanche soir.