Mercato : Première surprise pour Mbappé au Real Madrid ?

Jean de Teyssière

Cet été, le Real Madrid devrait enregistrer la venue de Kylian Mbappé. Attendu depuis de longues années dans la capitale madrilène, cette année sera la bonne. En plus du champion du monde français, le Real Madrid réfléchit à d'autres pistes, notamment en défense. Perturbé par de nombreuses blessures cette saison, le club madrilène étudie l'avenir avec la potentielle arrivée du défenseur central de l'AC Milan, Malick Thiaw.

Cette saison, le Real Madrid a été miné par de nombreuses blessures, surtout en défense centrale. Eder Militao s'est rompu les ligaments croisés du genou gauche durant la présaison. Quelques mois plus tard, David Alaba a été touché par la même blessure, obligeant Carlo Ancelotti à se creuser la tête lors de ses compositions d'équipes. Une situation qui n'empêche pas le club madrilène de foncer vers le titre en Espagne et d'être toujours en course en Ligue des Champions, même si les dirigeants madrilènes ont un plan pour éviter une pareille hécatombe.

Mbappé toujours attendu au Real Madrid

Comme annoncé par le10sport.com, Kylian Mbappé va signer au Real Madrid la saison prochaine. Le numéro 7 du PSG ne prolongera pas son contrat avec Paris et sauf énorme retournement de situation, il signera enfin dans le club de ses rêves : le Real Madrid. A noter que Liverpool et Manchester United travailleraient également sur sa venue, mais avec un temps de retard vis-à-vis du club le plus titré de l'histoire en Ligue des Champions.

Malick Thiaw en approche ?