PSG - Real Madrid : Un cadeau à 60 000€ attend Mbappé ?

Pierrick Levallet

Un cycle va se terminer au PSG cet été. En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé ne prolongera pas et partira libre à l'issue de la saison. La star de 25 ans devrait s'engager au Real Madrid. D'ailleurs, la capitale espagnole préparerait l'arrivée de l'international français, qui pourrait recevoir un joli cadeau après avoir posé ses valises.

Kylian Mbappé est sur le point de démarrer un nouveau chapitre de sa carrière. Sept ans après avoir été recruté par le PSG contre 180M€, le capitaine de l’équipe de France estimerait qu’il est désormais temps pour lui de tourner la page. Il y a quelques semaines, Kylian Mbappé a annoncé son départ libre à l’issue de la saison aux dirigeants parisiens puisque son contrat expire en juin prochain et qu’il ne compte pas le prolonger.

PSG : Mbappé se lance déjà un «défi» au Real Madrid https://t.co/ExkaWTDTWy pic.twitter.com/Nk5x7VHEcP — le10sport (@le10sport) April 24, 2024

Kylian Mbappé se rapproche du Real Madrid...

Sa prochaine destination reste encore à déterminer, mais tout indique qu’il finira par signer au Real Madrid. Florentino Pérez a joué finement, prudemment et patiemment ses cartes dans ce dossier. Après avoir été snobé en mai 2022, le président du Real Madrid touche au but. D’ailleurs, la capitale espagnole préparerait déjà l’arrivée de Kylian Mbappé en voulant mettre en place une « loi Mbappé » visant à modifier les décrets fiscaux pour les nouveaux étrangers qui s’installeront dans la ville.

... et va faire des économies à Madrid