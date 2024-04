Transferts - PSG : La presse italienne annonce deux grosses surprises !

Benjamin Labrousse

La saison n’est pas encore arrivée à son terme mais le PSG envisage déjà plusieurs pistes sur le mercato. Les dirigeants parisiens gardent un œil avisé sur le marché italien, et pourrait jeter leur dévolu sur Mike Maignan et Théo Hernandez (AC Milan). Ce mercredi, la presse italienne a fait état d’un intérêt parisien à l’égard des deux Français.

Le mercato du PSG pourrait s’emballer très prochainement. Si le départ de Kylian Mbappé en fin de saison s’annonce compliqué pour le club parisien, plusieurs investissements de taille sont attendus dans la capitale.

Mercato : Après Mbappé, le Real Madrid s’attaque au rêve du PSG ? https://t.co/RNUVh2ftyy pic.twitter.com/WhOcahAMBc — le10sport (@le10sport) April 24, 2024

Deux Français sont ciblés par le PSG selon la presse italienne

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 1er avril dernier, le PSG va chercher à se renforcer sur l’aile gauche et au milieu de terrain en priorité lors du prochain mercato estival. Toutefois, Paris pourrait également se laisser tenter à d’autres postes en fonction du marché. Et selon les dernières indiscrétions de la Gazzetta Dello Sport , le club français aurait jeté son dévolu sur deux joueurs de l’AC Milan : Mike Maignan et Théo Hernandez. Deux profils qui ont déjà été associés au PSG ces dernières années.

Le PSG dans le coup pour Maignan et Hernandez ?

Ainsi, le média transalpin révèle dans son édition du jour que les deux internationaux Français sont sur la liste des transferts pour cet été. Plusieurs cadors dont le PSG sont très attentifs aux situations du gardien et du latéral gauche. Affaire à suivre...