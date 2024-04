Le PSG a trouvé son «top» attaquant !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’un doublé contre l’OL dimanche soir (4-1), Gonçalo Ramos confirme son excellente forme du moment. Le numéro 9 du PSG, qui avait connu une première partie de saison délicate, monte clairement en puissance. Au point d’être littéralement encensé par Luis Enrique après la victoire contre Lyon.

Recruté pour près de 80M€ au total, Gonçalo Ramos avait connu des débuts compliqués au PSG. Cependant, depuis le début de l'année 2024, le Portugais monte en puissance comme en témoigne son doublé contre l'OL dimanche soir (4-1). D'ailleurs, Luis Enrique ne manque pas d'encenser son numéro 9.

PSG : Le remplaçant de Mbappé est déjà à Paris ? https://t.co/CuQsVKjx6V pic.twitter.com/cKlB2ddk5M — le10sport (@le10sport) April 22, 2024

Luis Enrique est fan de Ramos

« Ramos est sans doute le joueur qui a le meilleur ratio temps de jeu/buts marqués de Ligue 1. Pour un entraîneur, avoir deux, trois voire quatre numéros 9 de ce niveau, avec Gonçalo, Randal (Kolo Muani), Kylian (Mbappé) et Marco (Asensio)… », assure l’entraîneur du PSG en conférence de presse, avant d’en rajouter une couche.

«Gonçalo est top»