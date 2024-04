PSG : Le remplaçant de Mbappé est déjà à Paris ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va quitter le PSG cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien va rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement, à moins d'un énorme retournement de situation. Avant l'ouverture du mercato estival, le PSG a peut-être déjà trouvé le remplaçant de Kylian Mbappé : Gonçalo Ramos.

Lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a quitté l'AS Monaco pour s'engager en faveur du PSG. Alors qu'il joue sa septième saison à Paris, le numéro 7 rouge et bleu a décidé de tenter un nouveau challenge dès le prochain exercice. En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va changer de club librement et gratuitement cet été. Et, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'attaquant de 25 ans défendra les couleurs du Real Madrid en 2024-2025, à moins d'un énorme retournement de situation.

PSG : Après Barcelone, Luis Enrique donne un ordre au vestiaire https://t.co/hJhc9Fu9Wj pic.twitter.com/OB3V7V2Vsu — le10sport (@le10sport) April 22, 2024

Mbappé va quitter le PSG cet été

Après avoir tenté plusieurs formules depuis le début de la saison, Luis Enrique semble avoir trouvé sa composition idéale. Alors que son infirmerie s'est vidée - seul Presnel Kimpembe n'est pas à 100% aujourd'hui - le coach du PSG fait jouer son équipe en 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma dans les buts, Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez et Nuno Mendes en défense, Vitinha, Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz dans l'entrejeu, et Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Kylian Mbappé aux avant-postes. Le numéro 7 du PSG étant aligné dans l'axe de l'attaque de Luis Enrique.

Ramos, le nouvel avant-centre du PSG ?

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG n'aura plus d'avant-centre. Et s'il peut aller chercher un nouveau numéro 9 sur le mercato, le club de la capitale a également une solution en interne. Recruté l'été dernier, Gonçalo Ramos fait forte impression à chaque fois que l'on fait appel à lui, se montrant impitoyable devant les buts adverses. Malgré son statut de remplaçant au PSG, l'international portugais a déjà inscrit 13 réalisations toutes compétitions confondues cette saison. Aligné d'entrée contre l'OL ce dimanche soir, Gonçalo Ramos a d'ailleurs inscrit un doublé. Reste à savoir si le PSG lui offrira une place de titulaire la saison prochaine.