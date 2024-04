La statistique hallucinante du PSG version Qatar !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG n'a pas fait de détail dimanche soir en dominant l'OL en championnat au Parc des Princes (4-1) et a fait cette rencontre en marquant dès le début de match. C'est d'ailleurs la troisième fois de toute son histoire que le club de la capitale réussit à inscrire deux buts en l'espace de six minutes, les trois fois sous l'ère qataris au PSG. Explications.

C'est une très belle semaine qui vient de s'achever pour le PSG ! Mardi dernier, la formation de Luis Enrique est allée chercher son ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions sur la pelouse du FC Barcelone (victoire 4-1 après une défaite 2-3 à l'aller), et elle a donc enchainé dimanche soir avec un large succès en championnat contre l'OL (4-1), au Parc des Princes. Un match qui a démarré sur les chapeaux de roues, puisque le PSG a inscrit pas moins de deux buts en à peine 6 minutes de jeu face aux Lyonnais.

6 - C’est seulement la 3e fois de son histoire que Paris parvient à marquer au moins 2 buts lors des 6 premières minutes d’un match de Ligue 1, après le 25 avril 2015 contre Lille et le 18 mai 2019 face à Dijon. Fanfare. #PSGOL pic.twitter.com/VChAnIrzv6 — OptaJean (@OptaJean) April 21, 2024

Le PSG sous QSI écrase son record de précocité

Et depuis le rachat du PSG par le Qatar, en 2011, le club de la capitale a pris l'habitude de ce genre de performance. En effet, selon une statistique un peu folle rapportée par Opta Jean , c’est seulement la troisième fois de son histoire que le PSG parvient à marquer au moins deux buts lors des 6 premières minutes d’un match de Ligue 1. Et cela s'est toujours déroulé sous l'ère QSI : le 25 avril 2015 contre Lille, le 18 mai 2019 face à Dijon, et donc dimanche soir contre l'OL.

Un PSG étouffant