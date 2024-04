Luis Enrique annonce un «top» buteur au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Titularisé à la pointe de l'attaque lors de la rencontre face à l'OL ce dimanche (1-4), Gonçalo Ramos a rentabilisé son temps de jeu en s'offrant un doublé. Une performance qui lui a valu les félicitations de Luis Enrique en conférence de presse. Le coach du PSG s'est félicité des prestations du buteur portugais, auteur de dix buts en championnat.

Le PSG a bouclé sa semaine idéalement en remportant le choc face à l'OL. Quelques jours après sa qualification pour les demi-finales de Ligue des champions, le club parisien s'est rapproché d'un nouveau titre de champion de France. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Nemanja Matic (c.s.c), Lucas Beraldo, mais aussi Gonçalo Ramos. L'ancien buteur de Benfica s'est encore illustré en claquant un doublé. Son efficacité est redoutable. Ramos marque un but toutes les 73 minutes cette saison et devient l'attaquant le plus efficace des cinq championnats majeurs d'Europe, parmi tous ceux qui ont inscrit plus de 10 buts.

« Gonçalo est top »

Présent en conférence de presse après la rencontre, Luis Enrique a tenu à féliciter son buteur, dont le temps de jeu reste limité au PSG en raison de la forte concurrence en attaque. « Ramos est sans doute le joueur qui a le meilleur ratio temps de jeu/buts marqués de Ligue 1. C’est merveilleux pour un entraîneur d’avoir toutes ces options. Gonçalo est top. Il aide ses coéquipiers quand nous n’avons pas le ballon, il tire au but et donne des solutions, il presse beaucoup » a-t-il confié.

Luis Enrique jubile