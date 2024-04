Mercato : Le PSG annonce un «pari» à 50M€ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fortement désiré par Luis Enrique lors du dernier mercato estival, Bradley Barcola était arrivé en provenance de l'OL, pour 50M€. Le jeune attaquant de 21 ans a finalement réussi au fil des mois à s'imposer comme un titulaire en puissance, et son entraîneur s'est confié sans détour sur cette trajectoire un peu particulière de Barcola au PSG.

Lors du mercato estival 2023, le PSG a renouvelé une majeure partie de son secteur offensif après les pertes de Lionel Messi et Neymar. De nouveaux attaquants ont donc été recrutés au club par Luis Campos, comme Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Marco Asensio, Randal Kolo Muani ou encore Bradley Barcola. Ce dernier sortait de sa première saison en tant que titulaire avec l'OL, et le PSG n'avait pas hésité à débourser 50M€ pour l'attirer. D'ailleurs, après des débuts plutôt timides, Barcola est rapidement monté en puissance avec le PSG.

« Barcola, un pari de la direction sportive »

Interrogé samedi en conférence de presse, Luis Enrique a évoqué cette trajectoire assez spéciale de Barcola depuis son transfert au PSG : « Bradley est un pari de la direction sportive et du staff. Il est jeune, français, a un potentiel technique et physique. Monter cette marche, jouer au PSG, est difficile pour tout le monde, peu importe l’âge. Après le match contre Newcastle, il a subi beaucoup de critiques, je me souviens. Rien de plus injuste et de plus éloigné de la réalité. Ce n’est pas pour ça qu’il faut dire que du positif aujourd’hui. Il travaille très bien, jour après jour. On est ravi de ses performances et des jeunes joueurs qu’on a recrutés, c’était l’objectif », indique l'entraîneur espagnol, qui semble ravi de compter Barcola dans ses rangs.

