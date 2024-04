«C’est bizarre» : Il balance sur la polémique avec le PSG

Benjamin Labrousse

En raison des qualifications du PSG mais également de l’OM pour les demi-finales de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, la LFP a récemment décidé de déplacer plusieurs rencontres de championnat impliquant les clubs parisiens et marseillais. Ce vendredi, Morgan Sanson (OGC Nice), est sorti du silence quant à ce calendrier aménagé.

Cette semaine, à la fois les supporters du PSG et de l’OM ont jubilé. Et pour cause, le club parisien s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, tandis que le club marseillais a quant à lui obtenu son billet pour le dernier carré de la Ligue Europa. Ainsi, les rencontres face au Borussia Dortmund pour Paris et face à l’Atalanta pour l’OM ont poussé la LFP a décaler certaines rencontres.

PSG : Les chiffres qui annoncent un grand bonheur en Ligue des Champions ! https://t.co/Jen0a9YfAp pic.twitter.com/ZExSjkv71i — le10sport (@le10sport) April 20, 2024

OGC Nice - PSG reporté au 15 mai

Le 4 mai prochain, le PSG devait notamment se rendre sur la pelouse de l’OGC Nice. Mais en raison des rencontres face à Dortmund les 1er et 7 mai prochain, l’instance a finalement décidé de repousser ce match au mercredi 15 mai. Au sortir de la victoire des Aiglons face à Lorient (3-0) ce vendredi soir, Morgan Sanson a réagi à cette décision de la LFP de décaler la rencontre face à Paris.

« C'est clair que c'est bizarre »