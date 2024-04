Une star vit un cauchemar depuis le PSG !

Thomas Bourseau

Le PSG a éliminé le FC Barcelone de la Ligue des champions à un pas du dernier carré de la compétition mardi soir à Montjuic (4-1). Au cours de la rencontre, João Cancelo a concédé un penalty qui a fait basculer le match et la santé mentale de quelques personnes sur les réseaux sociaux au passage. Explications.

Tout était entre les mains du FC Barcelone grâce à son succès acquis sur la pelouse du Parc des princes le 10 avril dernier (3-2). Et encore plus après un petit quart d’heure de jeu mardi soir à Montjuic. Raphinha a ouvert le score pour le Barça et donné aux siens une avance de deux buts au cumulé face au PSG.

«Peut-être que la façon dont j'ai accordé le penalty était une erreur puérile»

Finalement, l’exclusion de Ronald Araujo à la 29ème minute de jeu a relancé le match et a permis au PSG de revenir à égalité par le biais de réalisations d’Ousmane Dembélé et de Vitinha. À l’heure de jeu, João Cancelo a fauché Ousmane Dembélé dans la surface et a donc concédé un penalty transformé par Kylian Mbappé qui a doublé la mise plus tard pour sceller la qualification du PSG en demi-finales de Ligue des champions (4-1). En interview avec ESPN , Cancelo a fait son mea culpa. « Peut-être que la façon dont j'ai accordé le penalty était une erreur puérile, mais vu la tournure du match et mon état d'esprit à ce moment-là, j'accepte les critiques ».

«Il y a des commentaires sur Instagram qui souhaitent la mort de mon enfant à naître»