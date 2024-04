Mercato - PSG : La presse anglaise relance totalement ce transfert à 115M€ !

Alexis Brunet

Dans le but de se renforcer pour la saison prochaine, le PSG cherche à mettre la main sur un milieu de terrain de grande qualité. Deux noms ressortent depuis plusieurs semaines, celui de Joshua Kimmich, et celui de Bruno Guimarães. Pour ce qui est du Brésilien, un transfert à Paris semble s'éloigner de plus en plus. La presse anglaise annonce que l'ancien Lyonnais aurait fait une offre pour acquérir une maison à Newcastle.

Le PSG réalise pour le moment une très bonne saison, avec notamment une qualification pour les demi-finales de Ligue des champions. L'année prochaine, le club de la capitale tentera de faire encore mieux, et pour cela, il est possible que les dirigeants parisiens soient très actifs lors du mercato estival.

Le PSG veut un grand milieu de terrain

L'un des besoins principaux du PSG se trouve au milieu de terrain. En effet, le club de la capitale chercherait à mettre la main sur un joueur de calibre international, pouvant améliorer grandement l'entrejeu parisien. Le nom de Bruno Guimarães ressort notamment, mais cela coûtera cher à Luis Campos, car le Brésilien est évalué à 115M€.

Guimarães veut acheter une maison à Newcastle