Mercato - PSG : Un gros transfert est annoncé !

Alexis Brunet

Cet été, le PSG va notamment devoir remplacer Kylian Mbappé, qui est en partance vers le Real Madrid. Mais cela ne sera certainement pas le seul transfert réalisé par le club de la capitale. Luis Campos serait notamment à la recherche d'un défenseur central de grande qualité, pouvant commencer les rencontres les plus importantes.

Le PSG est en train de réaliser une très bonne saison. En championnat, les protégés de Luis Enrique sont premiers, et disposent d'une confortable avance. En plus de la Ligue 1, les Parisiens peuvent espérer mettre la main sur la Coupe de France, puisqu'ils sont qualifiés pour la finale, qui les opposera à l'OL. Pour couronner le tout, le club de la capitale est également toujours engagé en Ligue des champions, et les partenaires de Marquinhos affronteront le Borussia Dortmund en demi-finale.

Le PSG va perdre Mbappé cet été

Il sera difficile pour le PSG de réaliser de nouveau une telle performance la saison prochaine, avec le départ de Kylian Mbappé. En effet, le Français a annoncé son départ du club de la capitale à l'issue de son contrat, et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, il y a de grandes chances que le Real Madrid soit sa prochaine destination. Luis Campos doit donc trouver un remplaçant au champion du monde, mais pas seulement. Le conseiller football parisien veut également renforcer d'autres secteurs de l'effectif de Luis Enrique.

Le PSG vise un grand défenseur central