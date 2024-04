Mercato : Transfert à 80M€ au PSG, il annonce du lourd

Alexis Brunet

L'été dernier, le PSG avait mis la main sur Gonçalo Ramos sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Rapidement, le club de la capitale a levé cette dernière, et s'est donc offert les services du Portugais contre 80M€. L'attaquant a passé une première saison compliquée à Paris, mais il est persuadé que l'année prochaine sera encore meilleure.

Face aux départs de Lionel Messi et de Neymar, le PSG était dans l'obligation de restructurer son secteur offensif l'été dernier. Luis Campos a donc fait venir plusieurs attaquants à Paris. Le conseiller football parisien a notamment mis la main sur Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos, ou bien Ousmane Dembélé.

Ramos vit une saison contrastée

Si Ousmane Dembélé a parfaitement réussi à s'adapter au PSG et en est devenu un titulaire indiscutable, cela est moins vrai pour Kolo Muani et Ramos. Par exemple, le Portugais a alterné entre titularisations, et longs passages sur le banc. Il a également été absent pendant plusieurs semaines il y a quelques temps, en raison de problèmes de santé.

Transferts : Victime d’une violente maladie, il signe au PSG https://t.co/mYH5F9cNlg pic.twitter.com/CqMA2G2nvl — le10sport (@le10sport) April 20, 2024

Ramos annonce du lourd au PSG