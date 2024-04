Mercato - PSG : Transfert bouclé, un buteur va signer !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir flopé la saison dernière dans les rangs du PSG, Hugo Ekitike s’est rapidement retrouvé avec le statut indésirable, et a été poussé vers la sortie l’hiver dernier. Actuellement prêté à l’Eintracht Francfort, le jeune attaquant s’apprête à signer un transfert définitif dans les rangs du club allemand qui a décidé de lever son option d’achat auprès du PSG.

C’est un fait, le PSG a révolutionné son secteur offensif lors du mercato estival 2023 avec les départs de Lionel Messi et Neymar, ainsi que les arrivées d’Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos, Marco Asensio ou encore Randal Kolo Muani. Des renforts qui ont barré la route à Hugo Ekitike, d’autant que le jeune attaquant de 21 ans sortait d’une première saison relativement compliquée sur le plan sportif avec le PSG. Et il a été complètement mis de côté à l’arrivée de Luis Enrique…

Ekitike au PSG, c’est terminé

En janvier dernier, le PSG et l’Eintracht Francfort ont trouvé un accord pour Hugo Ekitike, sur les bases d’un prêt assorti d’une option d’achat. L’ancien joueur du Stade de Reims ne brille pas forcément depuis son arrivée en Allemagne ( 1 passe décisive et 0 buts en 11 apparitions), mais il a malgré tout séduit sa direction : « C’est totalement normal qu’Hugo ne soit pas encore à 100 % de ses capacités physiques. Il n’a pas joué pendant six mois au PSG. Nous prenons notre temps, il n’y a pas à tirer sur la sonnette d’alarme. Nous misons à fond sur lui à l’avenir », a récemment indiqué Markus Krösche, le manager général de Francfort, au sujet de l’attaquant prêté par le PSG. Et son avenir est d’ailleurs tout tracé.

Le transfert est acté