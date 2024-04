Mercato : Transfert surprise au PSG, c'est imminent

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG s'en sort très bien dans le dossier Hugo Ekitike. Acheté 28,5M€, l'ancien buteur du Stade de Reims va s'engager définitivement avec l'Eintracht Francfort. Le club allemand aurait pris la décision de lever l'option d'achat comprise dans son contrat et fixée à 16,5M€. Un moindre mal pour l'équipe parisienne, qui sauve les meubles.

Hugo Ekitike restera, assurément, l'un des flops de l'ère Luis Campos. Acheté au Stade de Reims l'été dernier après une année en prêt, le buteur n'est jamais parvenu à s'imposer en équipe première. Malgré quelques trop rares périodes satisfaisantes au PSG, le joueur a vite perdu perdu la confiance de Luis Enrique, qui ne s'est pas opposé à son départ lors du dernier mercato hivernal.

PSG : Mbappé va écoeurer le Real Madrid avant son transfert ? https://t.co/iRNihM6Hob pic.twitter.com/i8790WBF32 — le10sport (@le10sport) April 18, 2024

Ekitike va rester en Allemagne

Pour retrouver du temps de jeu, Ekitike a accepté de rejoindre l'Eintracht Francfort sous la forme d'un prêt. Un club qu'il avait refusé de rejoindre l'été dernier. Cette décision avait provoqué la colère de Nasser Al-Khelaïfi, et avait précipité sa mise au placard. En Bundesliga, Ekitike est encore période d'adaptation. Le buteur n'a toujours pas trouvé le chemin des filets, mais l'Eintracht Francfort a l'intention de faire preuve de patience avec lui.

L'Eintracht Francfort compte sur lui