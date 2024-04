Mercato : L’OM perd «un homme magnifique»

Thomas Bourseau

Le président Pablo Longoria a donné sa chance à Gennaro Gattuso au mois de septembre avec pour objectif de finir dans le top 4 de la Ligue 1. Une mission que l’entraîneur italien n’a pas pu et su mener à bien, engendrant son limogeage au mois de février. Un licenciement que Leonardo Balerdi prend pour lui tant l’OM a perdu un homme magnifique.

Gennaro Gattuso a été relancé par Pablo Longoria après son expérience ratée à Valence. Le coach italien a « contaminé » certains joueurs de l’OM comme Leonardo Balerdi de par son énergie débordante, mais sa grinta n’était pas sa seule qualité à en croire l’Argentin.

«Gattuso ? Il m’a contaminé avec son énergie et sa positivité»

Gennaro Gattuso a débarqué au pied levé à l’OM fin septembre, une semaine jour pour jour après la démission de Marcelino suite à la réunion mouvementée entre les associations de supporters de l’Olympique de Marseille et certains dirigeants du club olympien. Balerdi a été frappé par son management. « J’ai gagné en régularité. Il m’a contaminé avec son énergie et sa positivité. Un entraîneur et un homme magnifique ».

«Je me sentais responsable de son départ»