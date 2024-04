Mercato - OM : Il annonce déjà son départ de Marseille

Thibault Morlain

L'avenir de Jean-Louis Gasset fait parler du côté de l'OM. S'il a signé jusqu'à la fin de la saison avec le club phocéen, certaines voix se sont élevées pour demander à ce qu'il reste la saison prochaine. Gasset pourrait-il alors continuer à l'OM ? Le principal intéressé a visiblement la tête ailleurs pour après.

Pour remplacer Gennaro Gattuso, l'OM a donc fait venir Jean-Louis Gasset, qui venait à peine de quitter son poste à la tête de la Côte d'Ivoire. A 70 ans, le technicien français s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec Marseille. Et après ? Alors que Pablo Longoria s'est mis en quête d'un nouvel entraîneur pour l'OM, une possibilité serait que Gasset reste à sa place.



Gasset va-t-il rester à l'OM ?

Interrogé par La Provence sur son avenir, Jean-Louis Gasset n'a visiblement pas en tête l'idée de rester à l'OM. L'actuel entraîneur olympien a ainsi confié : « Je ne pense pas au lendemain. J'ai dit à ma mère : "Dans un mois je suis là". Elle m'attend. Ça ne m'a jamais titillé de rester la saison prochaine ? Non, je voulais connaitre, vibrer, sentir l'OM. Et peut-être que ça sera encore plus fort que ce que j'ai connu. Il y a la place pour que ce soit encore plus, j'en ai envie ».

« Où je me vois en juillet ? Aux Bahamas »