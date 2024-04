Mercato - Gasset : Sa mère lui déconseille de signer à l'OM !

Thibault Morlain

Gennaro Gattuso ne sera finalement resté que quelques mois sur le banc de l'OM. L'Italien a finalement été remercié et pour le remplacer, le club phocéen a décidé de faire confiance à Jean-Louis Gasset. A peine parti de son poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire, il s'est engagé à l'OM. Un challenge qui n'était visiblement pas du goût de la mère de Gasset.

Cette saison, l'OM a empilé les entraîneurs. Le club phocéen avait ainsi commencé avec Marcelino, Jacques Abardonado a ensuite assuré l'intérim avant l'arrivée de Gennaro Gattuso. Mais l'Italien a fini par être remercié quelques mois plus tard par l'OM. Il a alors fallu faire venir un nouveau technicien et c'est ainsi que Jean-Louis Gasset qui a signé à Marseille jusqu'à la fin de la saison.

OM : C'est la folie à Marseille, Gasset annonce du lourd ! https://t.co/STMSvnAWw7 pic.twitter.com/1yyQUrNSve — le10sport (@le10sport) April 17, 2024

« Tu es fou ? »

Dans une interview accordée à La Provence , Jean-Louis Gasset a dévoilé les coulisses de sa signature à l'OM. Racontant une anecdote à propos de sa mère, l'entraîneur olympien a fait savoir : « C'est au moment où vous vous dîtes que vous ranger le survêt qu'on vous téléphone à minuit et ça change votre vie. J'ai fait "ouh". On devait aller à Picard avec ma mère le lendemain à 10h. A 8h30, elle m'a vu entrer sans respecter l'horaire prévu. Elle a compris. "Tu vas où ?" "Marseille". A-t-elle validé ? Non. Elle m'a dit : "Mais tu es fou ?" J'ai dit : "Je crois que je suis fou" ».

« Je n'avais pas beaucoup de temps pour réfléchir »