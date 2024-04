Vente OM - McCourt : Il craque en plein direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien joueur du PSG et aujourd'hui animateur sur RMC, Jérôme Rothen en veut à Frank McCourt, qui refuse d'injecter de l'argent au sein de l'OM. Et cette gestion a un impact évident sur le recrutement et donc sur la qualité de l'équipe. L'ancien international français a conseillé à l'Américain de remettre la main à la poche ou de quitter son poste.

Frank McCourt est aux abonnés absents. Propriétaire de l'OM en 2016, l'Américain n'a plus été aperçu à Marseille depuis plusieurs mois. Et ce n'est pas le quart de finale retour face au Benfica qui devrait l'encourager à s'installer au Vélodrome. Décrié, critiqué, McCourt préfère déléguer à Pablo Longoria et son équipe. Mais comme indiqué par Jérôme Rothen, il est difficile pour le président de l'OM de construire une équipe avec un budget limité.

Il a halluciné après son transfert à l'OM https://t.co/4yOIf5zisU pic.twitter.com/8bbgMXUpZn — le10sport (@le10sport) April 15, 2024

L'énorme coup de gueule de Jérôme Rothen

« Je vois cette équipe de l’OM qui ne mérite pas de représenter l’Olympique de Marseille avec toute cette ferveur là. Il n’y a aucun grand joueur à Marseille, voire aucun bon joueur à Marseille. Pour avoir des résultats à Marseille, il faut des joueurs internationaux. Dans tous les grands clubs c’est comme ça. Quand je vois l’équipe de Marseille cette saison, je reste plus que sur ma faim et je suis limite en colère, ce n’est pas possible » a confié Rothen.

« Il faut que McCourt mette la main à la poche, sinon... »