Il déclare sa flamme à l’OM après son transfert avorté !

En voilà un joueur qui a grandement été critiqué depuis ses débuts à l’OM en 2020. Et encore à ce jour, certains n’hésitent pas à pointer du doigt certains aspects de son jeu malgré le fait que Jean-Louis Gasset fasse de lui l’un de ses tauliers. Annoncé sur le départ notamment cet hiver, Balerdi s’est confié sur son attachement à l’Olympique de Marseille.

Leonardo Balerdi (25 ans) a débarqué à l’OM à l’été 2020 en prêt du Borussia Dortmund. Après une demi-saison sous André Villas-Boas et une autre sous les ordres de Jorge Sampaoli, le défenseur central argentin est définitivement devenu un joueur de l’OM en 2021 pour un transfert de 11M€. Néanmoins, au fil des années, Balerdi a souvent été moqué par les supporters de l’OM et critiqué par les observateurs comme Stéphane Guy sur l’ After Foot encore dernièrement.

«J’avais des choses à donner à ce club et je n’avais pas montré mon réel potentiel»

Néanmoins, Leonardo Balerdi a toujours été « bien ici » en parlant de l’OM à L’Équipe . La cité phocéenne lui rappelle ses terres natales. « Ça ressemble à l’Argentine, je l’ai dit dès le premier jour. J’avais des choses à donner à ce club et je n’avais pas montré mon réel potentiel », a poursuivi Balerdi pour justifier sa décision de rester à l’OM malgré les nombreuses rumeurs de transfert lors des dernières périodes de transferts.

«J’avais des options pour sortir mais c’est la voie de la facilité»