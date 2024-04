Mercato : Après Mbappé, le Real Madrid va lâcher 80M€ ?

Thomas Bourseau

Le mercato estival 2024 devrait marquer le dénouement du feuilleton Kylian Mbappé au Real Madrid. Son arrivée quasiment inéluctable cet été pourrait déboucher sur d’autres opérations de taille à la Casa Blanca. Et notamment au sein de l’arrière-garde de l’équipe de Carlo Ancelotti, le technicien italien souhaitant la renforcer. Alessandro Bastoni (25 ans) aurait la cote dans la capitale espagnole, mais ce serait 80M€, au mieux, pour son transfert.

On approche de la dernière ligne droite de chaque championnat cette saison et le dernier carré de la Ligue des champions et des autres compétitions européennes est connu depuis cette semaine. Le PSG et le Real Madrid ont validé leurs tickets pour les demi-finales de la C1 face au FC Barcelone (4-1) et Manchester City (1-1 et 4-3 aux tirs au but). Si jamais le Paris Saint-Germain et la Casa Blanca venaient à prendre le dessus sur le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, ils se retrouveront à Londres le 1er juin pour le trophée continental suprême.

Mbappé arrive, le Real Madrid en quête d’un défenseur central ?

Ce qui ferait une réunion avant l’heure pour Kylian Mbappé qui semble être destiné à rejoindre le Real Madrid par le biais de son statut d’agent libre le 30 juin prochain. Outre l’attaquant star du PSG, les dirigeants du leader de Liga se pencheraient sur le recrutement d’un défenseur central. Et son identité a été dévoilée par Tuttosport .

Mercato - Real Madrid : Le transfert d’une star provoque des larmes ! https://t.co/tI9ICHXkF2 pic.twitter.com/eErsCSoJaT — le10sport (@le10sport) April 19, 2024

L’Inter réclamerait 80M€, au moins, pour Bastoni