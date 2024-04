Mbappé - PSG : Zidane avait vendu la mèche pour le Real Madrid !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a fait les beaux jours du PSG pendant sept saisons et en est même devenu le meilleur buteur de l’histoire du club. Cet été, il est destiné à rejoindre le Real Madrid, mais ce transfert aurait dû se réaliser il y a sept ans d’après Zinedine Zidane. Explications.

Zinedine Zidane venait d’enchaîner deux sacres en Ligue des champions en tant qu’entraîneur du Real Madrid lorsqu’en août 2017, le club merengue a semblé tout proche de s’attacher les services de la sensation de l’AS Monaco de l’époque : Kylian Mbappé.

Le PSG rafle la mise pour Mbappé alors qu’il devait aller au Real Madrid ou à Barcelone

Finalement, la pépite issue du centre de formation monégasque a fait le choix de rejoindre le PSG entraîné à l’époque par Unai Emery et ce, bien que tout était en bonne voie et proche d’être bouclé avec le Real Madrid, voire le FC Barcelone ! C’est en effet l’information divulguée par Stéphane Pauwels dernièrement pour ladbrokes .

«Il y avait à l’époque un avion au Bourget et Zizou me dit : il va venir chez nous ou au Barça»