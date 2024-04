Mercato : Zidane change de priorité, son avenir est relancé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parti du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane avait dans l’idée de prendre les rênes de l’équipe de France après la Coupe du monde au Qatar un an et demi plus tard. Un projet que le Ballon d’Or a dû oublier suite à la prolongation de Didier Deschamps. Aujourd’hui, les Bleus ne sont plus une priorité à ses yeux.

Zinedine Zidane retrouvera-t-il un jour l’équipe de France ? C’est en tout cas le souhait de l’ancien entraîneur du Real Madrid, désireux de prendre la succession de Didier Deschamps au terme de la Coupe du monde 2022. Finalement, la prolongation du sélectionneur tricolore a relancé l’avenir de l’ancien numéro 10, qui n’a toujours pas repris du service près de trois ans après son départ. Une longue période sabbatique qui devrait toucher à sa fin.

Une règle d’or brisée pour le retour de Zidane ? https://t.co/ZD7VemxZeJ pic.twitter.com/oGdFpYbAKO — le10sport (@le10sport) April 19, 2024

Un retour qui approche

Zinedine Zidane souhaite en effet reprendre du service et n’hésite pas à le faire savoir ces derniers mois. « C’est toujours mon objectif de redevenir entraîneur. Là, je prends plus de temps pour faire autre chose, c’est tout. Mais l’objectif c’est de revenir », confiait-il en février au micro de beIN SPORTS . Cité du côté du Bayern Munich notamment, le Français entend reprendre un club prochainement, mettant de côté la sélection.

Zidane tourne la page bleue pour l’instant