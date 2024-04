Zidane : Les plans sont relancés, son retour prend forme ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le dossier Zinedine Zidane part dans tous les sens. Alors que Mundo Deportivo a annoncé vendredi que le Français était très bien parti pour débarquer au Bayern Munich, Sky Deutschland a démenti l’information, expliquant que les dirigeants regardaient ailleurs. De son côté, L’Équipe va plutôt dans le sens du quotidien catalan, alors que le mastodonte bavarois pourrait apparaître comme une destination de choix pour Zizou.

Parti du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane n’a pas retrouvé de poste depuis, et ce malgré les rumeurs l’envoyant aux quatre coins du monde. Ce vendredi, Mundo Deportivo annonce que c’est au Bayern Munich que le Français pourrait reprendre du service, alors que les deux profils privilégiés par la direction, Xabi Alonso et Julian Nagelsmann, ont décidé de poursuivre leur carrière ailleurs. Si Sky Deutschland a démenti, L’Équipe va de son côté dans le sens du média catalan.

Une règle d’or brisée pour le retour de Zidane ? https://t.co/ZD7VemxZeJ pic.twitter.com/oGdFpYbAKO — le10sport (@le10sport) April 19, 2024

Le Bayern est bien sur le coup

Selon le quotidien sportif, Zinedine Zidane figure bien en bonne place sur la short-list du Bayern Munich après l’échec des négociations avec Julian Nagelsmann, prolongeant son contrat avec la sélection allemande jusqu’en 2026. Cependant, le Français n’aurait pas donné son aval pour entamer des négociations en vue d’une arrivée. Plusieurs arguments de taille jouent pourtant en faveur du Bayern Munich.

Voilà pourquoi Zidane peut aller à Munich