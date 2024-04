Zidane : La presse espagnole annonce son prochain club !

Hugo Chirossel

Ayant d’ores et déjà officialisé le départ de Thomas Tuchel à la fin de la saison, le Bayern Munich est à la recherche d’un nouvel entraîneur pour la prochaine. En ce sens, le club bavarois a vu les pistes menant à Xabi Alonso et Julian Nagelsmann s’envoler. Selon la presse espagnole, la priorité du Bayern serait désormais Zinédine Zidane.

Parti du Real Madrid à la fin de la saison 2020-2021, cela fait presque trois ans que Zinédine Zidane est sans club. Le grand retour du technicien français âgé de 51 ans est très attendu, et il pourrait bientôt se produire. Parmi les grands clubs européens à la recherche d’un entraîneur pour la saison prochaine, il y a le Bayern Munich, qui a déjà acté le départ de Thomas Tuchel en juin prochain. Les Bavarois pensaient à Xabi Alonso pour lui succéder, qui a décidé de rester au Bayer Leverkusen, et à Julian Nagelsmann, qui a prolongé ce vendredi son contrat à la tête de la sélection allemande.

Avant Mbappé, le Real Madrid a trouvé «le nouveau Zidane» https://t.co/lSKwniMWLS pic.twitter.com/kejFBvNcOi — le10sport (@le10sport) April 19, 2024

Nagelsmann prolonge avec la Mannschaft

« Julian Nagelsmann restera entraîneur national de l'équipe nationale masculine senior d'Allemagne au-delà du Championnat d'Europe à domicile. Cela a été décidé à l'unanimité par le conseil de surveillance et l'assemblée générale de DFB GmbH & Co. KG ce vendredi. Le nouveau contrat du coach de 36 ans court jusqu'à la conclusion de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA en 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. En septembre de l'année dernière, Nagelsmann avait initialement signé un contrat allant jusqu'à l'EURO 2024 inclus », a annoncé la Fédération allemande de football ce vendredi sur son site.

Zidane très proche du Bayern Munich ?