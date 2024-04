Zidane : La décision qui peut encore tout relancer !

Pierrick Levallet

Le feuilleton Zinédine part encore dans tous les sens. Annoncé du côté de la Juventus ou encore de l'OM, l'ancien numéro 10 de l'équipe de France serait désormais sur les tablettes du Bayern Munich. Le club bavarois penserait toutefois à un autre nom pour remplacer Thomas Tuchel. Et sa décision pourrait bien tout relancer dans le dossier Zinédine Zidane

Sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane ne cesse de faire parler de lui sur le mercato. Son retour est très attendu, lui qui est annoncé du côté de la Juventus ou encore de l’OM. Mais ces dernières heures, la presse espagnole a fait savoir que Zinédine Zidane était également sur les tablettes du Bayern Munich pour remplacer Thomas Tuchel. Néanmoins, le pensionnaire de la Bundesliga aurait un autre nom en tête.

Le Bayern Munich pense à Ralf Rangnick...

D’après les informations de Sky Allemagne , le Bayern Munich aurait entretenu des discussions avec Ralf Rangnick il y a quelques semaines. Les choses n’ont toutefois pas vraiment été concrètes. Les dirigeants bavarois discuteraient de lui en interne, sans que les contacts n’aient été établis de nouveau. Les choses pourraient cependant évoluer rapidement. L’Equipe précise que le sélectionneur de l’Autriche serait la piste la plus sérieuse pour le Bayern Munich depuis le refus de Julian Nagelsmann.

... qui se plaît à son poste de sélectionneur