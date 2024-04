Zidane : 200M€ pour ses prochaines folies du mercato ?

Hugo Chirossel

Après avoir vu Xabi Alonso décider de rester au Bayer Leverkusen et Julian Nagelsmann prolonger son contrat à la tête de la sélection allemande, le Bayern Munich aurait fait de Zinédine Zidane sa priorité pour devenir son prochain entraîneur. Et les Bavarois seraient d’ailleurs prêts à faire des folies lors du prochain mercato.

Arrivé en mars 2023 pour prendre la succession de Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel va déjà mettre un terme à son aventure au Bayern Munich. En février dernier, le club allemand a annoncé le départ de l’ancien entraîneur du PSG et de Chelsea à la fin de la saison. Et pour le remplacer, les Bavarois ont vu deux de leurs pistes s’envoler. À commencer par celle menant à Xabi Alonso, qui a fait le choix de rester au Bayer Leverkusen, avec qui il vient d’être sacré champion d’Allemagne.

Zidane proche du Bayern Munich ?

Après Xabi Alonso, l’option privilégiée par le Bayern Munich semblait être un retour de Julian Nagelsmann. Mais la Fédération allemande de football a annoncé ce vendredi la prolongation du technicien allemand jusqu’en 2026, après la prochaine Coupe du monde : « Julian Nagelsmann restera entraîneur national de l'équipe nationale masculine senior d'Allemagne au-delà du Championnat d'Europe à domicile. Cela a été décidé à l'unanimité par le conseil de surveillance et l'assemblée générale de DFB GmbH & Co. KG ce vendredi. Le nouveau contrat du coach de 36 ans court jusqu'à la conclusion de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA en 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. En septembre de l'année dernière, Nagelsmann avait initialement signé un contrat allant jusqu'à l'EURO 2024 inclus . »

Le Bayern prêt à investir 200M€ cet été