Un transfert surprise annoncé au PSG ?

Thomas Bourseau

Depuis que Kylian Mbappé a annoncé en interne son départ du PSG en fin de saison, les rumeurs fusent sur d’éventuelles recrues offensives dans la presse. Michael Olise (21 ans) est l’un des potentiels heureux élus, et tout pourrait d’ailleurs aller très vite pour l’ailier de Crystal Palace.

Natif de Londres et formé en Angleterre, Michael Olise (21 ans) a des origines à la fois anglaises et françaises. The Athletic a par ailleurs dévoilé la semaine dernière que l’attaquant latéral de Crystal Palace rêverait de signer en faveur du PSG et de jouer dans l’hexagone.

Olise en pince pour le PSG

Pour sa rubrique Ask Ornstein, le journaliste David Ornstein a fait le point sur le feuilleton Michael Olise . « A ma connaissance, il n'y a pas eu d'évolution significative jusqu'à présent, mais il y a de fortes chances que cela change dans les semaines et les mois à venir » . Le PSG pourrait donc rapidement savoir à quoi s’en tenir.

Mercato : Le PSG prépare un gros coup à 95M€ pour remplacer Mbappé https://t.co/v50hw7BR6g pic.twitter.com/aOkb1BLCnG — le10sport (@le10sport) April 19, 2024

«Ce sera uniquement pour un club de Ligue des champions»