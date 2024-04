Mercato - PSG : Jackpot avec ce «très grand joueur»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG avait lâché pas moins de 50M€ l’été dernier sur Bradley Barcola, un profil fortement désiré à l’époque par Luis Enrique. L’ancien attaquant de l’OL a réussi à s’imposer comme un titulaire en puissance dans le onze de l’entraîneur espagnol, et Ludovic Giuly ne tarit pas d’éloges à son sujet.

Révélé la saison passée en Ligue 1 avec l’OL, son club formateur, Bradley Barcola (21 ans) avait l’embarras du choix lors du mercato estival 2023. Courtisé par de grandes écuries européennes, le jeune attaquant tricolore avait finalement opté pour un transfert au PSG, qui s’est élevé à 50M€. Son profil avait tapé dans l’oeil de Luis Enrique qui avait rapidement fait le forcing pour son arrivée au Parc des Princes, et Barcola a rapidement fait son trou. Comme en témoigne sa nouvelle prestation XXL mardi soir à Barcelone, il est devenu une valeur sûre de l’attaque du PSG…

PSG : Direction l’Allemagne pour Barcola ? https://t.co/tXt7RLBZJK pic.twitter.com/ckLuwID1iA — le10sport (@le10sport) April 19, 2024

« C’est la naissance d’un très grand joueur »

Interrogé dans les colonnes du Parisien , Ludovic Giuly a d’ailleurs tenu à rendre un hommage spécial à Barcola après ce choc contre le Barça : « Je vais vous surprendre, mais je n’ai pas été franchement emballé quand Barcelone était à onze sur le terrain. Il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Mais après l’expulsion, tout est devenu plus facile. Mais, oui, on peut trouver plein de raisons d’être optimiste. Vitinha, par exemple, apporte quelque chose que le PSG n’avait plus : une capacité à frapper de loin. Et l’autre très grande nouvelle, c’est la naissance d’un très grand joueur, Bradley Barcola », lâche l’ancien attaquant du PSG et de l’OL.

« Enrique a trouvé la bonne équipe »