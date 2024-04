Mbappé - PSG : Transfert confirmé, c’est la fin !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé a déjà pris sa décision : il ne prolongera pas et s’en ira libre, après sept ans passés dans la capitale. D’ailleurs, un journaliste du Parisien confirme son départ en direction du Real Madrid, et assure qu’aucun retour en arrière n’est possible dans ce feuilleton.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ! Le capitaine de l’équipe de France avait informé sa direction dès le mois de février dernier qu’il ne prolongerait pas son contrat arrivant à expiration en juin prochain, et il s’en ira donc libre à cette échéance. Mais vu son beau parcours en Ligue des Champions, le PSG a-t-il encore un mince espoir de conserver Mbappé ?

Mercato : Un coup de tonnerre surprise au PSG pour Mbappé ? https://t.co/cS1gjbK4Ef pic.twitter.com/Ljs7egCPQC — le10sport (@le10sport) April 19, 2024

« Mbappé ne reviendra pas en arrière »

Dans un chat organisé avec les internautes, le journaliste du Parisien Laurent Perrin a fait une annonce claire sur l’issue de ce feuilleton : « Kylian Mbappé a pris sa décision et ne reviendra pas en arrière. D'ailleurs, il n'y a aucune discussion avec le PSG pour une éventuelle prolongation. Alors que tout semble prêt à Madrid », explique-t-il.

Direction le Real Madrid