Départ de Mbappé : Une excellente nouvelle va tomber au PSG ?

Thomas Bourseau

Le PSG va devoir apprendre à vivre sans Kylian Mbappé qui a annoncé son départ à ses dirigeants en février dernier. Michael Olise semble être ouvert à l’idée de rejoindre le Paris Saint-Germain. Et il se pourrait bien que le club de la capitale soit dans une situation favorable pour le Franco-Anglais. Explications.

Kylian Mbappé s’en va, cela n’est certes seulement officieux à l’instant T, mais le principal intéressé a déjà fait son annonce aux décideurs du PSG. Au terme de la saison, une page se tournera et il faudra entamer l’ère post-Mbappé. Pour ce faire, les pistes semblent légion, et une pépite de Crystal Palace postulerait.

Le dossier Michael Olise va s’accélérer !

La semaine dernière, The Athletic a révélé que Michael Olise, joueur franco-anglais, aimerait signer au PSG à l’avenir. Pour cet été ? Rien n’est décidé à l’instant T. Dans une session de questions / réponses pour The Athletic, le journaliste David Ornstein a cependant fait savoir qu’une décision pourrait être imminente de la part de l’ailier de Crystal Palace. « A ma connaissance, il n'y a pas eu d'évolution significative jusqu'à présent, mais il y a de fortes chances que cela change dans les semaines et les mois à venir ».

Mercato : Un coup de tonnerre surprise au PSG pour Mbappé ? https://t.co/cS1gjbK4Ef pic.twitter.com/Ljs7egCPQC — le10sport (@le10sport) April 19, 2024

Olise ne veut que le gratin européen ?