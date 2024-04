Guardiola : Le Real Madrid à l’origine d’un coup de tonnerre ?

Thomas Bourseau

Pep Guardiola ne devrait plus s’éterniser à Manchester City. Alors que son contrat expirera en juin 2025, l’entraîneur espagnol serait susceptible de ne pas l’honorer jusqu’au bout. Pour rappel, Guardiola a récemment partagé son souhait de prendre les rênes d’une sélection nationale.

Pour la deuxième fois en trois ans, son Manchester City a été éliminé de la Ligue des champions par le Real Madrid. En effet, cette semaine, les Skyblues qui étaient pourtant les tenants du titre, ont été évincés de la C1 par la bande de Carlo Ancelotti au stade des 1/4 de finale. En 2022, ce fut aux portes de la finale que City se faisait éliminer par l’équipe entraînée par Carlo Ancelotti.

Le Real Madrid élimine Manchester City, clap de fin pour Pep Guardiola ?

Depuis l’été 2016, Pep Guardiola est à la tête de Manchester City et a connu plusieurs désillusions en Ligue des champions, dont une finale perdue en 2020/2021, avant de toucher le Saint-Graal à nouveau de ses mains en 2023, douze ans après l’avoir soulevé pour la deuxième fois avec le FC Barcelone. Et il se pourrait que cette élimination là soit la dernière. Selon les informations du journaliste Jorge Picon de Relevo , Manchester City se préparerait déjà depuis des mois à l’éventuel départ de Pep Guardiola qui aurait des chances de se concrétiser à la prochaine intersaison. Pour ce qui est de son remplacement, Relevo affirme que Michel, coach de Gérone, serait l’heureux élu du point de vue des dirigeants de Manchester City. Quand bien même 2025 semble être la fin la plus probable de la collaboration entre les deux parties, il se pourrait qu’elle intervienne plus vite que prévu.

Guardiola : «J'aimerais entraîner une équipe nationale pour une Coupe du monde»