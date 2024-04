Mercato - Real Madrid : Le transfert d’une star provoque des larmes !

Thomas Bourseau

Casemiro a longtemps été la plaque tournante de l’entrejeu du Real Madrid reliant la défense et l’attaque aux côtés de Luka Modric et Toni Kroos. Néanmoins, bien qu’il soit plus jeune que l’Allemand et le Croate, c’est le milieu de terrain brésilien qui a plié bagage en premier en 2022. Un transfert qui n’a pas manqué de faire pleurer Carlo Ancelotti.

Casemiro aura passé 9 ans au Real Madrid, comprenant une saison en prêt au FC Porto en 2014/2015. La Decima , les trois succès d’affilée en Ligue des champions et le sacre de 2022 en C1 à Paris, le milieu brésilien a pris part à toutes ces occasions XXL avec la Casa Blanca . Après la Ligue des champions remportée par le club merengue il y a deux ans de cela, l’international brésilien aux 75 sélections a décidé de tourner la page et de relever un autre défi en dehors des frontières espagnoles.

«Ancelotti ? Il m'a dit 'Case, je ne sais pas pourquoi je pleure'»

A l’été 2022 et un an après les arrivées de Raphaël Varane et de Cristiano Ronaldo, Casemiro a retrouvé ses deux anciens coéquipiers à Manchester United. Un départ qui n’a pas manqué de faire couler quelques larmes à Carlo Ancelotti, déjà coach du Real Madrid à l’époque et toujours en poste. « Quand tout a été conclu (avec United), je suis entré dans le bureau de (Carlo) Ancelotti et il a commencé à pleurer, puis il m'a dit 'Case, je ne sais pas pourquoi je pleure'. C'est le seul moment où j'ai douté de quitter le Real Madrid » . a reconnu le Brésilien en interview pour El Chiringuito.

«Florentino Pérez ne voulait pas que je parte»

Malgré les doutes ressentis, Casemiro est tout de même allé au bout du processus de transfert à Manchester United. Mais pour cela, il lui a fallu passer outre le président du Real Madrid. « Florentino Pérez ne voulait pas que je parte. Il ne voulait pas me parler de ce sujet. J'ai dû en parler à d'autres personnes du club ».

«Je voulais quelque chose de nouveau, j'avais tout gagné»