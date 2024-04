PSG - Real Madrid : Un duel au sommet est déjà annoncé pour Mbappé !

Benjamin Labrousse

Mardi soir, le PSG s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions au bout d’un duel palpitant face au FC Barcelone. Désormais, les Parisiens doivent triompher du Borussia Dortmund pour espérer atteindre la finale. Kylian Mbappé lui, pourrait retrouver le Real Madrid, son (probable) futur club en finale de la C1, alors qu’Opta voit Paris et Madrid s’extirper des demi-finales. Explication.

Après deux éliminations successives en 8èmes de finale, le PSG va retrouver le dernier carré de la Ligue des Champions. Après une double confrontation animée face au FC Barcelone (4-6 au cumulé), le club français va devoir se heurter au Borussia Dortmund, les 1er et 7 mai prochain.

Kylian Mbappé pourrait affronter les Merengue avant de les rejoindre

De l’autre côté du tableau, le Real Madrid et le Bayern Munich ont tiré leur épingle du jeu respectivement face à Manchester City (4-4, victoire du Real aux tirs au but) et face à Arsenal (3-2). Ainsi, en cas de qualification pour la finale, Kylian Mbappé pourrait affronter le club madrilène, que la star du PSG rejoindra sauf énorme surprise la saison prochaine...

Opta pronostique une finale Real Madrid - PSG