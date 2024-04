Le PSG et Mbappé déjà condamnés en Ligue des Champions ?

Amadou Diawara

Tombeur du FC Barcelone, le PSG va disputer la demi-finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. En parallèle, le Real Madrid et le Bayern vont également se battre pour une place en finale. Ayant éliminé Manchester City, le tenant du titre, la Maison-Blanche est partie pour soulever sa 15ème Coupe aux Grandes Oreilles. Explications.

Après avoir fait tomber la Real Sociedad, le PSG a éliminé le FC Barcelone. Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le club de la capitale a hérité du Barça lors du tirage au sort. Au match aller, le PSG de Luis Enrique a reçu l'écurie blaugrana au Parc des Princes. Et malheureusement pour les Parisiens, ils ont perdu à domicile (2-3).

Le Real a été sacré 6 fois après avoir éliminé le tenant du titre

Contraint de l'emporter au match retour, le PSG a parfaitement rempli sa mission. Grâce à sa victoire 1-4 à Barcelone, l'écurie rouge et bleu a composté son billet pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Pour ce grand rendez-vous, le PSG doit se frotter au Borussia Dortmund, qu'il a déjà affronté en phase de groupes. Et s'il parvient à se défaire du BVB, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi sera opposé au Real Madrid ou au Bayern, qui ont écarté respectivement Manchester City et Arsenal. Malheureusement pour le PSG, la Maison-Blanche est pressentie pour soulever sa 15ème Coupe aux Grandes Oreilles le 1er juin. Du moins si l'on se fie aux statistiques.

Le Real Madrid a loupé le coche en 1964