OM : L’enfant du pays déclenche un transfert à Marseille !

André Villas-Boas avait tout vu avant tout le monde pour Boubacar Kamara et sa vision profite à Unai Emery à Aston Villa désormais. L’enfant du pays a été repositionné en milieu de terrain par l’ex-coach de l’OM alors qu’il était défenseur central de formation. Et pour que son envie prenne vie, Villas-Boas a réclamé le transfert de Leonardo Balerdi.

Natif de Marseille, Boubacar Kamara y a effectué l’intégralité de sa formation et a même fait ses six premières saisons au sein de l’équipe première de l’OM de 2016 à 2022 et son départ libre de tout contrat à Aston Villa. En 2020, alors qu’André Villas-Boas était en place sur le banc de touche de l’OM, le technicien portugais a réclamé le transfert de Leonardo Balerdi à ses dirigeants afin de voir son idée de repositionnement de Kamara prendre forme.

«Il voulait installer Bouba Kamara au milieu et souhaitait un central avec mes qualités»

Et André Villas-Boas a eu gain de cause auprès de ses dirigeants à l’été 2020 avec l’arrivée du Borussia Dortmund en prêt avec option d’achat de Leonardo Balerdi. « Il voulait installer Bouba Kamara au milieu et souhaitait un central avec mes qualités et mon style. André insistait sur la sortie du ballon, il voulait que j’apporte ça. J’avais cinq matchs en pros à Boca Juniors, un an et demi sans jouer, ou presque, à Dortmund. Mais il m’a accordé sa confiance ». a confié Leonardo Balerdi à L’Equipe .

«Parfois, il m’a remplacé, pour me protéger. J’avais besoin de commettre des erreurs»