OM : Le clan McCourt annonce une grande décision

Frank McCourt n'a plus été aperçu au Vélodrome depuis le mois d'août 2023. Certains supporters marseillais espéraient le croiser ce jeudi soir à l'occasion du quart de finale retour de Ligue Europa face au Benfica. Mais selon des sources bien placées au sein de l'OM, mais aussi son entourage, le propriétaire du club ne devrait pas faire le déplacement.

Frank McCourt se tient loin de l'OM. Le propriétaire du club marseillais est aux abonnés absents depuis plusieurs mois. Il n'a plus été aperçu au Vélodrome depuis le 12 août 2023, ce qui agace certains observateurs comme Thibaud Vézirian.





« Un propriétaire aux abonnés absents »

« Un propriétaire aux abonnés absents depuis un an et demi, voire deux ans, qui passait juste pour OM-Reims en août en disant qu’il allait bientôt parler et ça n’a pas été fait encore » a déclaré le journaliste sur Team Football.

McCourt ne sera pas au Vélodrome ce jeudi