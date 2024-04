Barcelone - PSG : Tensions dans le vestiaire, la femme d’un joueur prend la parole

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après la défaite face au PSG (4-1), Ilkay Gündogan n’a pas été tendre à l’égard de son coéquipier Ronald Araujo, lui reprochant son carton rouge ayant précipité la chute du FC Barcelone. Une sortie qui fait du bruit en Espagne. La femme de l’ancien milieu de Manchester City a pris la parole sur les réseaux sociaux pour le défendre.

Le carton rouge de Ronald Araujo à la 17e minute de jeu a coûté cher au FC Barcelone, qui n’a pas résisté ensuite aux offensives du PSG, qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions malgré sa défaite à l’aller. Après la rencontre, Ilkay Gündogan s’est fait remarquer en pointant du doigt son coéquipier. « Recevoir un carton rouge si tôt dans le match, ça vous tue , a lâché l’ancien joueur de Manchester City. Je pense que dans ces moments cruciaux, il faut être bien sûr quand on intervient, quand on va chercher le ballon. Je ne sais pas s'il touche le ballon ou pas. Mais je préfère encaisser un but ou même accorder un un-contre-un. Je préfère donner au gardien la possibilité de l'arrêter, voire de lui donner le but franchement ».

Une sortie qui fait parler

Depuis, cette déclaration fait réagir en Espagne, alors que Gundogan avait déjà réagi de la sorte après la défaite du club culé face au Real Madrid en octobre dernier. A cette époque, le vestiaire n’avait pas vraiment apprécié les reproches, une situation différente aujourd’hui selon la presse espagnole, mais cela n’empêche pas le milieu allemand de se retrouver au cœur des discussions. Sur Instagram , sa femme a pris sa défense.

La femme de Gundogan prend la parole