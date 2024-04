PSG : Transfert à 40M€, Luis Enrique jubile

Benjamin Labrousse

En 2022, le PSG n’avait pas hésité à débourser 40M€ afin de recruter Vitinha en provenance du FC Porto. Après une première saison en demi-teinte dans la capitale, l’international Portugais s’affirme comme l’un des hommes forts de Luis Enrique sur cet exercice 2023-2024. En interne, le technicien espagnol serait d’ailleurs plus que satisfait du rendement du numéro 17.

Le PSG a évolué, et cela se ressent au niveau du recrutement. Arrivé à l’été 2022 dans un rôle de conseiller sportif, Luis Campos n’a pas tardé à réaliser plusieurs coups. Parmi les premières arrivées dictées par le Portugais, celle de Vitinha. Une opération dans laquelle le club parisien aura déboursé 40M€ pour le jeune joueur du FC Porto.

Vitinha réalise une grosse saison

La saison dernière, Vitinha a clairement affiché deux visages. A l’image de la formation de Christophe Galtier, le milieu de terrain aura été très intéressant au cours des premiers mois de compétition. En revanche, le numéro 17 aura connu une certaine perte de vitesse en deuxième partie d’exercice 2022-2023. Désormais mené par Luis Enrique, Vitinha rayonne. L’international Portugais s’affirme à chaque rencontre comme l’un des indiscutables de l’Espagnol au PSG.

Luis Enrique jubile avec Vitinha