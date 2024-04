Le PSG flambe, Luis Enrique avait tout prévu ?

Benjamin Labrousse

Mardi soir, le PSG a obtenu sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions en s’offrant une victoire de prestige face au FC Barcelone (1-4). Pourtant battus à l’aller (2-3), les hommes de Luis Enrique ne se sont jamais avoués vaincus, bien au contraire. Une mentalité que le coach espagnol avait envisagée avant même cette double confrontation.

Le PSG va vivre une fin de saison palpitante. Encore engagé dans toutes les compétitions possibles, le club de la capitale a réussi à se hisser jusqu’au stade des demi-finales de la Ligue des Champions. Pour cela, les partenaires de Kylian Mbappé ont su inverser la tendance face au FC Barcelone. Battus du côté du Parc des Princes mercredi dernier (2-3), les Parisiens ont livré un véritable récital à Montjuïc ce mardi soir (1-4), et affronteront désormais le Borussia Dortmund en demi-finale.

Luis Enrique dans l’histoire du PSG

C’est d’ailleurs la première fois que le PSG réussit à se qualifier pour le tour suivant d’une compétition européenne après avoir perdu le match aller. Un gros coup réalisé par Luis Enrique, qui, comme le souligne le Parisien , a toujours réussi à créer un climat de confiance auprès de ses joueurs. Si après la défaite du PSG au match aller, l’Espagnol affirmait croire en la capacité des siens à inverser la situation, cela était également le cas avant le match au Parc des Princes.

Le PSG débordait de confiance avant d’affronter Barcelone