Mercato - PSG : Coup de théâtre pour l’avenir de Luis Enrique ?

Luis Enrique a fini par convaincre son monde au PSG. Le technicien espagnol a emmené le club jusqu'en demi-finale de la Ligue des champions et ses résultats parlent pour lui. Son contrat expire en juin 2025, et le coach de 53 ans exclurait l'idée d'un départ à l'issue de la saison. Il envisagerait même de s'engager plus longtemps dans la capitale.

Le PSG a peut-être enfin trouvé sa perle rare. Après une saison éprouvante, Christophe Galtier a été démis de ses fonctions et a été remplacé par Luis Enrique. Après avoir peiné à instaurer sa méthode dans le vestiaire parisien, l’ancien sélectionneur de l’Espagne a essuyé quelques critiques dans la capitale.

Luis Enrique exclut un départ du PSG cet été...

Mais finalement, Luis Enrique a convaincu son monde. Le coach du PSG a emmené le club en demi-finale de la Ligue des champions et ses résultats parlent pour lui. Les dirigeants parisiens compteraient donc le garder sur le banc la saison prochaine. Son contrat expire en juin 2025, mais il n’écarterait pas l’idée de rester un peu plus longtemps chez les Rouge-et-Bleu .

... et envisage même une prolongation