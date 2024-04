Il annonce des «joueurs de classe mondiale» au PSG !

Pierrick Levallet

L'été dernier, le PSG s'est montré très actif sur le mercato en bouclant une bonne dizaine d'arrivées. Le club de la capitale a notamment sorti les grands moyens en mettant 60M€ sur la table pour recruter Manuel Ugarte. Le milieu défensif estime d'ailleurs devoir mieux faire au vu de la qualité de l'effectif de Luis Enrique.

«Je dois résoudre des situations plus rapidement»

« Une chose que j'ai beaucoup améliorée, et que je dois encore améliorer, c'est de résoudre des situations plus rapidement parce que vous avez moins de temps et moins d'espace lorsque vous jouez avec des joueurs de classe mondiale » a ainsi confié Manuel Ugarte au micro d’ ESPN .

Ugarte doit récupérer sa place dans le onze du PSG

Le joueur de 23 ans avait rapidement eu la confiance de Luis Enrique puisqu’il s’était montré assez impressionnant à ses débuts. Mais finalement, Manuel Ugarte a baissé en régime et n’est plus vraiment titulaire au PSG depuis quelques semaines. Reste maintenant à voir s’il saura récupérer sa place dans l’entrejeu parisien.