Mbappé : Il annonce l’un «des meilleurs du monde» au PSG !

Pierrick Levallet

À 25 ans, Kylian Mbappé est déjà devenu une légende du PSG. L'international français a fait tomber quelques records et devrait donc partir à l'issue de la saison en ayant marqué l'histoire du club de la capitale. Les joueurs parisiens sont d'ailleurs conscients de la qualité de la star de 25 ans. Manuel Ugarte lui a notamment déclaré sa flamme récemment.

Il y a sept ans, le PSG réalisait un mercato de folie en accueillant Neymar mais aussi Kylian Mbappé. Le club de la capitale avait lâché 180M€ pour s’attacher les services du crack de l’AS Monaco. Devenu champion du monde en 2018, l’international français s’est mué en véritable légende du club de la capitale.

Ugarte déclare sa flamme à Mbappé

Naturellement, Kylian Mbappé a de nombreux soutiens dans le vestiaire. Manuel Ugarte a notamment avoué que le natif de Bondy avait en partie contribué à son adaptation au PSG après son transfert l’été dernier.

«Il est aussi une très bonne personne»