Le PSG lâche une grande annonce sur Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Passé à côté de son quart de finale aller de Ligue des champions mercredi dernier, Kylian Mbappé a répondu présent à Barcelone, ce mardi, en inscrivant un doublé. Selon un proche du groupe, le joueur tricolore avait soif de revanche après son match raté. L'international français serait déterminé à rapporter la coupe à la maison avant de faire ses valises.

Le PSG n'est pas encore mort. Le club parisien a déjoué les pronostics en s'imposant sur la pelouse du FC Barcelone ce mardi soir (1-4). Une victoire historique puisque le PSG devient la première équipe française à se qualifier en Ligue des champions après avoir perdu le match aller à domicile. Transparent mercredi dernier, Kylian Mbappé a cette fois-ci répondu présent en claquant un doublé. Revanchard, il s'était montré plus ouvert ces derniers jours, discutant régulièrement avec ses coéquipiers.

PSG : Une révélation tombe sur un transfert de Mbappé https://t.co/DrhRAsd0MQ pic.twitter.com/yZU0o9vEKF — le10sport (@le10sport) April 17, 2024

Mbappé s'est comporté comme un leader

Vice capitaine du PSG, Kylian Mbappé a joué le rôle de leader dans le vestiaire. « Il a eu l'attitude qu'on attendait, toujours très positif et aligné avec le discours de Luis Enrique. Il était un peu plus renfermé ces derniers temps. Entre les deux matchs contre Barcelone, ça n'a pas du tout été le cas » a confié une source intime à L'Equipe.

« Je veux gagner la Ligue des champions avec Paris »