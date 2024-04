Mbappé interpelle le PSG avant son départ

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va quitter le PSG librement et gratuitement cet été pour rejoindre le Real Madrid. Alors que le club de la capitale s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, la star de 25 ans a profité de l'occasion pour faire passer un message fort.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé ne va plus faire long feu au PSG. En effet, le numéro 7 rouge et bleu a décidé de claquer la porte du Parc des Princes cet été. D'ailleurs, Kylian Mbappé a déjà communiqué son choix à Nasser Al-Khelaïfi.

PSG : Le plan du clan Mbappé en Algérie https://t.co/2kthGy7SBo pic.twitter.com/bDMPobMWul — le10sport (@le10sport) April 17, 2024

Mbappé déclare sa flamme au PSG

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a reçu trois offres pour quitter le PSG. En effet, le Real Madrid, Liverpool et Manchester United ont tous proposé un contrat à l'attaquant français. Et, selon nos informations du 20 février, il défendra les couleurs de la Maison-Blanche la saison prochaine.

«Je suis fier de représenter le club de la capitale»