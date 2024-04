Départ de Mbappé : Le boss du PSG s'exprime face à la presse

Benjamin Labrousse

Ce n’est pas un secret, Kylian Mbappé va quitter le PSG à l’issue de cette saison. En attendant, l’attaquant de 25 ans continue de régaler et a inscrit un doublé ce mardi soir face au FC Barcelone (1-4). Au sortir de la rencontre, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a été interrogé sur son numéro 7, se montrant pour le moins évasif.

Le PSG dans l’histoire. Ce mardi soir, les hommes de Luis Enrique ont inversé la tendance en allant chercher une qualification pour les demi-finale de la Ligue des Champions après leur victoire face au FC Barcelone (1-4). Kylian Mbappé lui, a inscrit un doublé pour permettre aux siens de l’emporter.

Mbappé veut briller avant de quitter le PSG

Actuel meilleur buteur de la compétition avec 8 buts, l’attaquant français espère clairement remporter la Ligue des Champions avec le PSG, lui quittera le club en fin de saison. Au sortir de cette soirée de gala pour le club de la capitale, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a par ailleurs été interrogé sur Kylian Mbappé.

« C’est une équipe ce soir, ce n’est pas juste un joueur »