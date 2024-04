Le boss du PSG glisse un tacle en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très heureux après la qualification du PSG mardi soir pour les demi-finales de la Ligue des Champions face au FC Barcelone, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas caché son émotion. Mais le président du club de la capitale en a également profité pour égratigner l’ensemble des anciens entraîneurs passés au PSG sous l’ère QSI.

Le PSG est revenu de loin avant d’arracher son ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions ! Battu en quart de finale aller par le FC Barcelone (2-3), le club parisien a réussi à inverser la tendance mardi soir pour s’imposer très largement en Catalogne (4-1) et ainsi atteindre le dernier carré. Un stade de la compétition que le PSG n’atteint que pour la troisième fois depuis le début de l’ère qatarie.

« Un moment historique »

Interrogé au micro de Canal + après la rencontre, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas caché son émotion : « C’est un magnifique moment pour le club, un moment historique. Ce n’est pas facile de gagner ici. J’étais confiant avant le premier match, après le premier match, avant ce match, après le premier but. J’étais vraiment en confiance parce que j’ai dit au coach, on veut gagner, on veut se qualifier », lâche le président du PSG, avant de rendre un très bel hommage à Luis Enrique. Et glissant au passage un petit tacle aux autres entraîneurs passés par le club depuis le début de l’ère QSI…

« Quelque chose que je n’avais jamais vu en 13 ans »