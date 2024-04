Le PSG au cœur d’une polémique, Luis Enrique répond

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour favoriser les clubs français encore en lice en Coupe d’Europe, la LFP a décidé de reporter les rencontres du PSG, de l’OM et du LOSC le week-end dernier. De quoi susciter la colère de certains pensionnaires de Ligue 1 engagés dans la lutte pour le maintien. Face à la presse après le succès contre le FC Barcelone (4-1), Luis Enrique a livré son sentiment sur ce geste de la Ligue.

Le week-end dernier, le PSG, l’OM et le LOSC n’ont pas participé à la 29e journée de Ligue 1, la LFP ayant acté le report de leurs matches pour les aider à préparer leur rendez-vous européen. De quoi sourire au club de la capitale, sorti vainqueur de son quart de finale de la Ligue des champions face au FC Barcelone. Si le PSG valide, d’autres pensionnaires de Ligue 1 ont fustigé cette décision.

Mercato : Le PSG perd 16M€ sur un transfert ! https://t.co/vA8NiSI9ab pic.twitter.com/Zo9OP7WeWn — le10sport (@le10sport) April 17, 2024

La décision ne passe pas chez certains clubs

C’est le cas du Havre, par le biais de son président Jean-Michel Roussier, et du FC Nantes. « Pour les clubs qui jouent le maintien et qui doivent jouer trois matchs en une semaine, c’est compliqué. Je comprends les arguments de chacun. En jouant à ce jeu, comment on fera en fin de saison ? On sait que les matchs des deux dernières journées doivent se jouer en même temps. La Ligue s’est mise en difficulté. Elle doit protéger son championnat, la Coupe d’Europe vient après », a pesté Antoine Kombouaré. De son côté, Luis Enrique se montre satisfait d’avoir bénéficié de ce geste.

« C’était parfait »