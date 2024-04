PSG : «Inarrêtable», une recrue annonce du lourd !

Benjamin Labrousse

Arrivé cet été au PSG, Bradley Barcola n’a cessé de monter en puissance au cours de la saison. Grand artisan de la qualification du PSG à l’issue des quarts de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone, le numéro 29 a affirmé que les Parisiens avaient obtenu un résultat avec la manière.

Un gros pari. Recruté contre 50M€ (bonus compris) par le PSG lors du dernier mercato estival, Bradley Barcola rayonne. Une fois de plus, l’ailier de 21 ans aura été un danger permanent ce mardi soir face au FC Barcelone (1-4), lui qui avait été intéressant au match aller mercredi dernier (2-3).

« C’est une fierté »

Au sortir de cette qualification en demi-finale de la Ligue des Champions acquise face au Barça, Bradley Barcola s’est livré sur l’état d’esprit des siens. « On s’était dit que l’on venait pour gagner. Donc, on a beaucoup travaillé la semaine pour venir gagner, on a fait de la tactique, tout ça. Vous l’avez vu aujourd’hui, on était prêt, on a fait ce qu’il y avait à faire. C’est une fierté. Franchement, comme je l’ai dit, on a beaucoup travaillé. On voulait vraiment gagner ce match. Et on l’a fait de la meilleure des manières. C’était exceptionnel, on a eu beaucoup de soutien des supporters, même après la défaite. Donc c’était comme ça qu’il fallait les remercier » , a lâché l’ancien de l’OL.

« Quand on joue comme ça, je pense qu’on est inarrêtable »